Британія наполягає, щоб РФ пішла на повне припинення вогню, а не пропонувала одноденне
Велика Британія закликала Росію піти на повне припинення вогню після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Про це пише Reuters з посиланням на представника британського Міністерства закордонних справ.
"Україна взяла на себе зобов’язання повністю припинити вогонь. Ми закликаємо Росію зробити те саме", – сказав співрозмовник журналістів.
За його словами, пауза дасть змогу провести переговори про справедливий і міцний мир.
"Зараз настав момент, коли Путін повинен показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", – додав представник МЗС Британії.
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.