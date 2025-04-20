Британія наполягає, щоб РФ пішла на повне припинення вогню, а не пропонувала одноденне

Представник британського МЗС заявив, що Росія має повністю припинити вогонь проти України

Будівля британського МЗС (Фото: Пресслужба відомства)

Велика Британія закликала Росію піти на повне припинення вогню після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Про це пише Reuters з посиланням на представника британського Міністерства закордонних справ.

"Україна взяла на себе зобов’язання повністю припинити вогонь. Ми закликаємо Росію зробити те саме", – сказав співрозмовник журналістів.

За його словами, пауза дасть змогу провести переговори про справедливий і міцний мир.

"Зараз настав момент, коли Путін повинен показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", – додав представник МЗС Британії.