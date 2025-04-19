Зеленський відповів на "Великоднє перемир'я" Путіна: Чергова спроба пограти з життями
Президент Володимир Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію диктатора Володимира Путіна про так зване Великоднє перемир'я. Такий допис з'явився у соцмережах голови держави.
"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога", – написав Зеленський.
Він зауважив, що о 17:15 в українському небі були зафіксовані ударні дрони Shahed окупантів, протиповітряна оборона та авіація України вже почали працювати на захист.
"Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", – підсумував президент.
- Напередодні Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.
За словами диктатора, воно має тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (у Москві та Києві зараз однаковий часовий пояс).
Тим часом голова Центру протидії дезінформації Коваленко нагадав, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню понад місяць тому під час зустрічі зі США в Саудівській Аравії.