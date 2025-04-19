Зеленський відповів на "Великоднє перемир'я" Путіна: Чергова спроба пограти з життями
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію диктатора Володимира Путіна про так зване Великоднє перемир'я. Такий допис з'явився у соцмережах голови держави.

"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога", – написав Зеленський.

Він зауважив, що о 17:15 в українському небі були зафіксовані ударні дрони Shahed окупантів, протиповітряна оборона та авіація України вже почали працювати на захист.

"Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", – підсумував президент.

  • Напередодні Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.

  • За словами диктатора, воно має тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (у Москві та Києві зараз однаковий часовий пояс).

  • Тим часом голова Центру протидії дезінформації Коваленко нагадав, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню понад місяць тому під час зустрічі зі США в Саудівській Аравії.

Читайте також
Венс заявив, що "оптимістично налаштований" щодо завершення війни РФ проти України
війнаВолодимир Зеленськийволодимир путінвійнаперемир'яволодимир путінприпинення вогнюперемир'явеликденьприпинення вогнювеликдень