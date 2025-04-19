Європа хоче побачити від Росії реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого перемир'я
Європейському союзу спочатку потрібно побачити від Росії реальне припинення агресії та "чіткі дії" для тривалого перемир'я. Так на російську заяву про "Великоднє перемир'я" відреагувала головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Аніта Гіппер, передає агенція Reuters.
"Росія має репутацію агресора, спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", – заявила посадовиця.
Гіппер нагадала, що минув уже більш ніж місяць відтоді, як Україна погодилась на безумовне припинення вогню.
Речниця наголосила, що Росія "може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо дійсно захоче".
"Ми продовжуємо підтримувати Україну заради тривалого, справедливого та всеосяжного миру", – підсумувала вона.
- Напередодні диктатор Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим.
- Президент Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію Путіна та повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом голова української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.