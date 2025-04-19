Європа хоче побачити від Росії реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого перемир'я

Речниця Єврокомісії акцентувала, що Росія "може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо дійсно захоче"

Аніта Гіппер (Фото: Єврокомісія)

Європейському союзу спочатку потрібно побачити від Росії реальне припинення агресії та "чіткі дії" для тривалого перемир'я. Так на російську заяву про "Великоднє перемир'я" відреагувала головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Аніта Гіппер, передає агенція Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Росія має репутацію агресора, спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", – заявила посадовиця.

Гіппер нагадала, що минув уже більш ніж місяць відтоді, як Україна погодилась на безумовне припинення вогню.

Речниця наголосила, що Росія "може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо дійсно захоче".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну заради тривалого, справедливого та всеосяжного миру", – підсумувала вона.