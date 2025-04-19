МЗС відповіло на пропозицію "Великоднього перемир'я": Знаємо, що словам Путіна не можна вірити

Сибіга зазначив, що Україна хоче побачити, як російські сили "дійсно припинять вогонь на всіх напрямках"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна знає, що словам Володимира Путіна не можна вірити, й дивитиметься на дії РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на пропозицію "Великоднього перемир'я" з боку російського диктатора.

Сибіга нагадав, що позиція України залишається "чіткою та послідовною", оскільки країна погодилася з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів ще під час переговорів у Джидді 11 березня.

Водночас Росія відмовилася від пропозиції Штатів, й за 39 днів з того часу режим РФ висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури у всій країні, зауважив голова МЗС.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", – наголосив чиновник.

За його словами, Росія у будь-який момент може погодитись на пропозицію стосовно повного й безумовного припинення вогню на 30 днів, яка є на столі ще з березня.

Сибіга зазначив, що Україна хоче побачити, як російські сили "дійсно припинять вогонь на всіх напрямках".

"Ми також закликаємо всіх наших партнерів і всю міжнародну спільноту залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", – підсумував він.