МИД ответил на предложение "Пасхального перемирия": Знаем, что словам Путина нельзя верить

Сибига отметил, что Украина хочет увидеть, как российские силы "действительно прекратят огонь на всех направлениях"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина знает, что словам Владимира Путина нельзя верить, и будет смотреть на действия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в ответ на предложение "Пасхального перемирия" со стороны российского диктатора.

Сибига напомнил, что позиция Украины остается "четкой и последовательной", поскольку страна согласилась с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней еще во время переговоров в Джидде 11 марта.

В то же время Россия отказалась от предложения Штатов, и за 39 дней с тех пор режим РФ выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей стране, отметил глава МИД.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", – подчеркнул чиновник.

По его словам, Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, которое есть на столе еще с марта.

Сибига отметил, что Украина хочет увидеть, как российские силы "действительно прекратят огонь по всем направлениям".

"Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", – подытожил он.