Минобороны опровергло публикацию NYP, что Украина якобы "на 90% согласна" с планом Трампа
Рустем Умеров (Иллюстративное фото: LIGA.net)

Министерство обороны Украины опровергло сообщение таблоида The New York Post о том, что Украина якобы "на 90% согласна" с мирным планом президента США Дональда Трампа. Ведомство заявило это в комментарии телеканалу Sky News.

Накануне NYP со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника администрации Трампа заявило, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы заявил американским чиновникам, что Киев согласен с планом, представленным госсекретарем Марко Рубио в Париже на этой неделе.

Однако в заявлении для Sky News Минобороны Украины заявило, что оно "не принимает политические решения" и, соответственно, не могло делать никаких "оценок в процентах".

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре", – заявили в ведомстве.

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МО отмечает, что "в таких условиях непонятно, как кто-то может обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога".

В Минобороны подчеркнули, что их ключевым вопросом является то, как сделать, чтобы предложение о прекращении огня работало и надежно контролировалось.

"Мы продолжаем находиться в конструктивном диалоге с нашими американскими партнерами и полностью привержены окончанию этой войны", – подытожили в сообщении.

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