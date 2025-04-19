Міноборони спростувало публікацію NYP, що Україна нібито "на 90% згодна" з планом Трампа
Рустем Умєров (Ілюстративне фото: LIGA.net)

Міністерство оборони України спростувало повідомлення таблоїда The New York Post про те, що Україна нібито "на 90% згодна" з мирним планом президента США Дональда Трампа. Відомство заявило це у коментарі телеканалу Sky News.

Напередодні NYP з посиланням на анонімного високопосадовця адміністрації Трампа заявило, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито заявив американським чиновникам, що Київ згоден з планом, представленим держсекретарем Марко Рубіо у Парижі цього тижня.

Проте у заяві для Sky News Міноборони України заявило, що воно "не ухвалює політичних рішень" і, відповідно, не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, в той час як Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі", – заявили у відомстві.

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МО зазначає, що "у таких умовах незрозуміло, як хтось може обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу".

У Міноборони наголосили, що їхнім ключовим питанням є те, як зробити, щоб пропозиція про припинення вогню працювала та надійно контролювалась.

"Ми продовжуємо перебувати в конструктивному діалозі з нашими американськими партнерами та повністю віддані закінченню цієї війни", – підсумували у повідомленні.

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