NYP: Наступного тижня Україна та США хочуть досягти всеосяжного припинення вогню

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Україна нібито на 90% підтримує мирну програму президента США Дональда Трампа, і тепер справа за Росією. Наступного тижня сторони хочуть домогтися режиму припинення вогню, повідомляє The New York Post із посиланням на анонімного чиновника з адміністрації президента США.

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За словами високопоставленого представника адміністрації, міністр оборони України Рустем Умєров озвучив українську позицію щодо мирного плану американським офіційним особам. Йдеться про програму, яку було представлено держсекретарем Марко Рубіо та двома спецпосланцями 17 квітня на зустрічі в Парижі.

За словами неназваного чиновника, наступного тижня у Великій Британії може бути прийнято рішення про повне припинення вогню.

"Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Потім намір полягає в тому, щоб провести [обговорення] з росіянами, а потім сказати: "Добре, це ваша найкраща й остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, де перебувають обидві сторони. І щойно ми цього досягнемо, тоді буде визначено наступні кроки", – сказав чиновник.

За його словами, Трамп готовий вийти з-за столу переговорів та перекласти відповідальність за вирішення повномасштабної війни на європейських союзників.

Представник адміністрації зазначив, що занепокоєння української сторони пов'язані з окупованими землями, і є ситуація "де-юре" та "де-факто".

"Де-факто означає, що ми визнаємо окупацію цих земель росіянами, але ми не говоримо, що [Україна] збирається віддати їх назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] забирають цю землю і ми ніколи більше її не побачимо", – сказав він.