Трамп відмовився відповісти, чи продовжить військову допомогу Україні, якщо вийде з переговорів

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп відмовився відповісти, чи продовжить він підтримувати Україну у військовому плані, якщо Штати вийдуть з переговорного процесу. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.

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"Ну, я не буду цього говорити, тому що я думаю, що ми це зробимо [закінчимо війну]", – заявив Трамп.

Після приходу до Білого дому президент США не оголошував нової допомоги для України, але продовжував надавати підтримку, виділену ще за каденції його попередника Джо Байдена.

4 березня, незабаром після суперечки Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті, США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

11 березня пауза була знята після переговорів Штатів та України у Саудівській Аравії, під час яких Київ погодився на пропозицію Вашингтона про тимчасове припинення вогню.

18 квітня Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він відмовився сказати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль та переговорів для миру.