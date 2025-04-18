Трамп відмовився відповісти, чи продовжить військову допомогу Україні, якщо вийде з переговорів
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп відмовився відповісти, чи продовжить він підтримувати Україну у військовому плані, якщо Штати вийдуть з переговорного процесу. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.

"Ну, я не буду цього говорити, тому що я думаю, що ми це зробимо [закінчимо війну]", – заявив Трамп.

Після приходу до Білого дому президент США не оголошував нової допомоги для України, але продовжував надавати підтримку, виділену ще за каденції його попередника Джо Байдена.

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