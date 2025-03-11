В Офісі президента підтвердили, що США відновили безпекову допомогу Україні
США відновили постачання безпекової допомоги України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Він підкреслив, що має підтвердження цього.
"Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває", – зазначив Паліса.
Обмін розвідданими було припинено президентом США Дональдом Трампом 4 березня. Це сталося після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.
Під час перемовин у Саудівській Аравії США та Україна домовилися про скасування паузи на обмін розвідданими та поновлення допомоги.
- Під час перемовин у Джидді США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.