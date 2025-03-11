В Офісі президента підтвердили, що США відновили безпекову допомогу Україні

Домовленості між країнами почали виконуватися одразу після завершення перемовин

Павло Паліса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

США відновили постачання безпекової допомоги України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

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Він підкреслив, що має підтвердження цього.

"Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває", – зазначив Паліса.

Обмін розвідданими було припинено президентом США Дональдом Трампом 4 березня. Це сталося після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Під час перемовин у Саудівській Аравії США та Україна домовилися про скасування паузи на обмін розвідданими та поновлення допомоги.