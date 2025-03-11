В Офисе президента подтвердили, что США возобновили помощь в безопасности Украине

Договоренности между странами начали выполняться сразу после завершения переговоров

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

США возобновили поставки помощи для обеспечения безопасности Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Он подчеркнул, что подтверждает это.

"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается", – отметил Палиса.

Обмен разведданными был прекращен президентом США Дональдом Трампом 4 марта. Это произошло после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Во время переговоров в Саудовской Аравии США и Украина договорились об отмене паузы на обмен разведданными и возобновлении помощи.

Во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.