Трамп отказался ответить, продолжит ли военную помощь Украине, если выйдет из переговоров
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп отказался ответить, продолжит ли он поддерживать Украину в военном плане, если Штаты выйдут из переговорного процесса. Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

"Ну, я не буду этого говорить, потому что я думаю, что мы это сделаем [завершим войну]", – заявил Трамп.

После прихода в Белый дом президент США не объявлял новую помощь для Украины, но продолжал оказывать поддержку, выделенную еще при каденции его предшественника Джо Байдена.

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