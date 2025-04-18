Трамп отказался ответить, продолжит ли военную помощь Украине, если выйдет из переговоров

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп отказался ответить, продолжит ли он поддерживать Украину в военном плане, если Штаты выйдут из переговорного процесса. Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

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"Ну, я не буду этого говорить, потому что я думаю, что мы это сделаем [завершим войну]", – заявил Трамп.

После прихода в Белый дом президент США не объявлял новую помощь для Украины, но продолжал оказывать поддержку, выделенную еще при каденции его предшественника Джо Байдена.

4 марта, вскоре после спора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете, США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

11 марта пауза была снята после переговоров Штатов и Украины в Саудовской Аравии, во время которых Киев согласился с предложением Вашингтона о временном прекращении огня.

18 апреля Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. В то же время он отказался сказать, готов ли полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.