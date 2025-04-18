Рубио подтвердил генсеку НАТО, что Штаты могут выйти из переговоров о мире
Государственный секретарь Марко Рубио акцентировал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Штаты отказываться от своих посреднических усилий, если в ближайшее время "не появится четкий путь к миру" в российско-украинской войне. О разговоре чиновников рассказала пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.
"Госсекретарь подчеркнул, что хотя наша страна предана делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от усилий, направленных на посредничество в достижении мира", – говорится в сообщении.
Рубио кратко проинформировал Рютте о мирном предложении, которое вчера представили украинской делегации в Париже и российским чиновникам по телефону.
Госсекретарь выразил генсеку надежды президента Дональда Трампа и США, что это предложение будет принято и "приведет к крепкому и продолжительному миру в Украине".
- Накануне Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен.
- Впоследствии Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но надеется, что до этого не дойдет. В то же время он отказался сказать, готов полностью отказаться от усилий и переговоров для мира.
- Источники Bloomberg утверждают, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включающим набросок условий прекращения боевых действий, фактическую заморозку войны и ослабление санкций против Москвы в случае длительного перемирия.