Рубио подтвердил генсеку НАТО, что Штаты могут выйти из переговоров о мире

Марк Рубио (Фото: JACK GUEZ / EPA)

Государственный секретарь Марко Рубио акцентировал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Штаты отказываться от своих посреднических усилий, если в ближайшее время "не появится четкий путь к миру" в российско-украинской войне. О разговоре чиновников рассказала пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

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"Госсекретарь подчеркнул, что хотя наша страна предана делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от усилий, направленных на посредничество в достижении мира", – говорится в сообщении.

Рубио кратко проинформировал Рютте о мирном предложении, которое вчера представили украинской делегации в Париже и российским чиновникам по телефону.

Госсекретарь выразил генсеку надежды президента Дональда Трампа и США, что это предложение будет принято и "приведет к крепкому и продолжительному миру в Украине".