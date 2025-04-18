Рубіо підтвердив генсеку НАТО, що Штати можуть вийти з переговорів про мир
Державний секретар Марко Рубіо акцентував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що Штати відмовляться від своїх посередницьких зусиль, якщо найближчим часом "не з'явиться чіткий шлях до миру" у російсько-українській війні. Про розмову посадовців розповіла речниця Держдепу Теммі Брюс.
"Держсекретар підкреслив, що хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від зусиль, спрямованих на посередництво в досягненні миру", – йдеться у повідомленні.
Рубіо стисло поінформував Рютте про мирну пропозицію, котру вчора представили українській делегації у Парижі та російським посадовцям телефоном.
Держсекретар висловив генсеку сподівання президента Дональда Трампа і США, що ця пропозиція буде прийнята та "призведе до міцного та тривалого миру в Україні".
- Напередодні Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Згодом Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він відмовився сказати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль та переговорів для миру.
- Джерела Bloomberg стверджують, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають нарис умов припинення бойових дій, фактичну заморозку війни та послабленням санкцій проти Москви у разі тривалого перемир'я.