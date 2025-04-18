Рубіо підтвердив генсеку НАТО, що Штати можуть вийти з переговорів про мир

Держсекретар стисло поінформував Рютте про мирну пропозицію, котру вчора представили українській делегації у Парижі та російським посадовцям телефоном

Марко Рубіо (Фото: JACK GUEZ / EPA)

Державний секретар Марко Рубіо акцентував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що Штати відмовляться від своїх посередницьких зусиль, якщо найближчим часом "не з'явиться чіткий шлях до миру" у російсько-українській війні. Про розмову посадовців розповіла речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Держсекретар підкреслив, що хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від зусиль, спрямованих на посередництво в досягненні миру", – йдеться у повідомленні.

Рубіо стисло поінформував Рютте про мирну пропозицію, котру вчора представили українській делегації у Парижі та російським посадовцям телефоном.

Держсекретар висловив генсеку сподівання президента Дональда Трампа і США, що ця пропозиція буде прийнята та "призведе до міцного та тривалого миру в Україні".