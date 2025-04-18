Рубіо: США вийдуть з мирних переговорів щодо України, якщо не буде швидкого прогресу

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH)

Міністр закордонних справ США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий. Питання буде вирішено впродовж декількох днів. Про це повідомляє Sky News.

Марко Рубіо зробив заяву в аеропорту Париж — Ле-Бурже після серії зустрічей у французькій столиці, присвячених припиненню вогню в Україні.

"Ми маємо з’ясувати протягом кількох днів, чи можлива ця [мирна угода] у короткостроковій перспективі, тому що якщо це не так, я думаю, що ми просто рухатимемося далі", – сказав він журналістам.

За словами Рубіо, Дональд Трамп все ще зацікавлений у досягненні миру, але у США є багато інших пріоритетів у всьому світі.

"Нам потрібно дуже швидко визначити зараз — і я говорю про лічені дні, — чи можна це зробити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, ми впораємося. Якщо ні, то у нас також є інші пріоритети, на яких слід зосередитися", – сказав він.

Рубіо додав, що США не збираються "продовжувати ці зусилля тижнями й місяцями поспіль".