Рубіо мав розмову з Лавровим: США представили всім сторонам контури миру
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив голові кремлівської дипломатії Сергію Лаврову, що президент Дональд Трамп та Штати хочуть закінчення війни й зараз представили усім сторонам "контури міцного й тривалого миру". Про це, за результатами телефонної розмови, розповіла речниця Держдепу Теммі Брюс.
Вона зазначила, що Рубіо передав Лаврову те ж саме повідомлення, котре США надали українській делегації та своїм союзникам під час зустрічей у Парижі.
"Надихаючий прийом у Парижі американської програми свідчить про те, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", – зазначила Брюс.
- 17 квітня у Парижі відбулась перша зустріч української делегації з партнерами з "коаліції охочих" щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. У заході взяли участь міністр оборони Умєров, глава ОП Єрмак та очільник української дипломатії Сибіга, з боку партнерів були Бонн, Пауелл і їх німецький колега Пльотнер.
- Згодом стало відомо про зустріч Макрона з Віткоффом та Рубіо: посадовці обговорили питання мирних перемовин для закінчення війни РФ проти України.
- Трамп заявив, що цього тижня очікує на російську відповідь стосовно перемир'я у війні проти України.