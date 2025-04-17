Рубіо мав розмову з Лавровим: США представили всім сторонам контури миру

Держсекретар передав представнику країни-агресора те ж саме повідомлення, котре США надали українській делегації та своїм союзникам у Парижі

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив голові кремлівської дипломатії Сергію Лаврову, що президент Дональд Трамп та Штати хочуть закінчення війни й зараз представили усім сторонам "контури міцного й тривалого миру". Про це, за результатами телефонної розмови, розповіла речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона зазначила, що Рубіо передав Лаврову те ж саме повідомлення, котре США надали українській делегації та своїм союзникам під час зустрічей у Парижі.

"Надихаючий прийом у Парижі американської програми свідчить про те, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", – зазначила Брюс.