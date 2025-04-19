NYP: На следующей неделе Украина и США хотят достичь всеобъемлющего прекращения огня

У Украины есть опасения по поводу оккупированных территорий, сказал чиновник

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Украина якобы на 90% поддерживает мирную программу президента США Дональда Трампа, и теперь дело за Россией. На следующей неделе стороны хотят добиться режима прекращения огня, сообщает The New York Post со ссылкой на анонимного чиновника из администрации президента США.

По словам высокопоставленного представителя администрации, министр обороны Украины Рустем Умеров озвучил украинскую позицию относительно мирного плана американским официальным лицам. Речь идет о программе, которая была представлена госсекретарем Марко Рубио и двумя спецпосланниками 17 апреля на встрече в Париже.

По словам неназванного чиновника, на следующей неделе в Великобритании может быть принято решение о полном прекращении огня.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем намерение состоит в том, чтобы провести [обсуждения] с россиянами, а затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, где находятся обе стороны. И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги", – сказал чиновник.

По его словам, Трамп готов выйти из-за стола переговоров и переложить ответственность за разрешение полномасштабной войны на европейских союзников.

Представитель администрации отметил, что беспокойства украинской стороны связаны с оккупированными землями, и есть ситуация "де-юре" и "де-факто".

"Де-факто означает, что мы признаем оккупацию этих земель россиянами, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать их навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] забирают эту землю и мы никогда больше ее не увидим", – сказал он.