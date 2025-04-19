Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной
США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
По их словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Подробностей вероятной сделки они не раскрыли, а в Белом доме и Госдепартаменте не ответили на просьбу прокомментировать информацию.
Отмечается, что вероятная уступка может стать последним сигналом о том, что президент США Дональд Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня. Однако это решение может подорвать законы и договоры, которые запрещают захват земель с применением силы.
Подобный шаг со стороны США стал бы "благом" для российского диктатора Владимира Путина, отмечает Bloomberg.
Ранее Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной 17 апреля в Париже. Предложение включает заморозку линии фронта, снятие вопроса об Украине в НАТО с повестки дня, а большая часть оккупированных территорий останется под контролем Кремля.
Также в предложении было сказано о смягчении санкций против России. Другие подробности анонимные собеседники отказались предоставить.
- 17 марта глава МИД Сибига заявлял, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не ограничит армию. Это "красные линии" Киева, по его словам.
- 6 апреля в Польше предостерегли Трампа от "исторической ошибки" по Крыму и Донбассу. В стране считают, что мирные переговоры не должны привести к признанию территориальных претензий Москвы.
- 18 апреля Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров между Украиной и Россией, если одна из сторон будет осложнять окончание войны. При этом он не ответил на вопрос о том будет ли продолжена военная помощь Киеву в таком случае.