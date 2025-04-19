Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной

Такой шаг со стороны США стал бы "благом" для Путина

Дональд Трамп (Фото: EPA\JIM LO SCALZO)

США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

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По их словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Подробностей вероятной сделки они не раскрыли, а в Белом доме и Госдепартаменте не ответили на просьбу прокомментировать информацию.

Отмечается, что вероятная уступка может стать последним сигналом о том, что президент США Дональд Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня. Однако это решение может подорвать законы и договоры, которые запрещают захват земель с применением силы.

Подобный шаг со стороны США стал бы "благом" для российского диктатора Владимира Путина, отмечает Bloomberg.

Ранее Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной 17 апреля в Париже. Предложение включает заморозку линии фронта, снятие вопроса об Украине в НАТО с повестки дня, а большая часть оккупированных территорий останется под контролем Кремля.

Также в предложении было сказано о смягчении санкций против России. Другие подробности анонимные собеседники отказались предоставить.