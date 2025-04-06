Польша предостерегает Трампа от "исторической ошибки" по Крыму и Донбассу

Павел Коваль (Фото: wikipedia)

Президент США Дональд Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если переговоры о прекращении войны в Украине приведут к признанию США претензий России на Крым и другие оккупированные территории Украины, считает советник польского премьер-министра Дональда Туска. по вопросам Украины Павел Коваль. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Коваля, существует четкая разница между временными решениями по прекращению боевых действий в Украине и удовлетворением ожиданий РФ о признании оккупированных Крыма, Донбасса или других частей Украины российскими.

"Это было бы ужасно", – сказал Коваль.

По его мнению, юридическое признание территориальных претензий Москвы станет "исторической ошибкой" и создаст прецедент, который позволит диктатору Владимиру Путину расширять "имперскую Россию".

Коваль напомнил, что Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это норма международного права.

"Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту", – подчеркнул он.

В воскресенье 6 апреля Павел Коваль вылетел в Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленными членами Конгресса США и специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом в частности для обсуждения вопросов прекращения российско-украинской войны.

По мнению советника Туска, Трамп в конце концов не позволит России контролировать украинскую территорию де-юре, а признает постоянную угрозу со стороны Путина.

Он также уверен, что Трамп не лишит американские компании возможности инвестировать в послевоенную реконструкцию Украины, отказавшись от гарантий безопасности. Без серьезных гарантий ведь бизнес не согласится на инвестиции.