Польша предостерегает Трампа от "исторической ошибки" по Крыму и Донбассу
Президент США Дональд Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если переговоры о прекращении войны в Украине приведут к признанию США претензий России на Крым и другие оккупированные территории Украины, считает советник польского премьер-министра Дональда Туска. по вопросам Украины Павел Коваль. Об этом сообщает Financial Times.
По словам Коваля, существует четкая разница между временными решениями по прекращению боевых действий в Украине и удовлетворением ожиданий РФ о признании оккупированных Крыма, Донбасса или других частей Украины российскими.
"Это было бы ужасно", – сказал Коваль.
По его мнению, юридическое признание территориальных претензий Москвы станет "исторической ошибкой" и создаст прецедент, который позволит диктатору Владимиру Путину расширять "имперскую Россию".
Коваль напомнил, что Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это норма международного права.
"Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту", – подчеркнул он.
В воскресенье 6 апреля Павел Коваль вылетел в Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленными членами Конгресса США и специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом в частности для обсуждения вопросов прекращения российско-украинской войны.
По мнению советника Туска, Трамп в конце концов не позволит России контролировать украинскую территорию де-юре, а признает постоянную угрозу со стороны Путина.
Он также уверен, что Трамп не лишит американские компании возможности инвестировать в послевоенную реконструкцию Украины, отказавшись от гарантий безопасности. Без серьезных гарантий ведь бизнес не согласится на инвестиции.
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- 4 марта стало известно, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, ведь Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.