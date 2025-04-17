В Париже Украина, США и партнеры согласились, что первый шаг – полное прекращение огня
В Париже делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Во французской столице прошли встречи делегаций Украины и США, а также представитель государств-участников "коалиции желающих". Украину представляли Ермак и министры обороны и иностранных дел Рустем Умеров и Андрей Сибига.
В частности, состоялись двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией Соединенных Штатов в составе государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога.
"Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. В очередной раз подчеркнули, что необходимо самое полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде", – отметил Ермак.
По его словам, стороны провели "конструктивную и позитивную" дискуссию по поводу путей для достижения полного прекращения огня и дальнейшего процесса по установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Представители Украины и США договорились поддерживать регулярный диалог по этим вопросам.
Позже делегации двух стран встретились в многостороннем формате с представителями участниц "коалиции желающих": дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, советником по национальной безопасности премьер-министра Британии Джонатаном Пауеллом и советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером.
"Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине, и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа", – рассказал глава ОП.
Отдельно стороны отметили важность гуманитарного измерения – речь идет о возвращении принудительно перемещенных в РФ украинских детей, освобождении военнопленных и гражданских заложников.
Такие шаги по укреплению доверия являются важными элементами для начала мирного процесса, отметил Ермак.
"Мы также обсудили следующие шаги и договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий", – подытожил чиновник.
- 17 апреля в Париже состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами из коалиции желающих по прекращению огня и гарантий безопасности для Украины.
- Впоследствии стало известно о встрече Макрона с Уиткоффом и Рубио: чиновники обсудили вопросы мирных переговоров по окончании войны РФ против Украины.
- Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российского ответа на перемирие в войне против Украины.
- Госсекретарь Рубио в телефонном разговоре заявил главе кремлевской дипломатии Лаврову, что президент Трамп и Штаты хотят окончания войны и сейчас представили всем сторонам "контуры крепкого и продолжительного мира".