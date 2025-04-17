Зеленский: Уиткофф принял для себя российскую стратегию
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ. Об этом глава государства рассказал во время брифинга.

Журналистка спросила президента насчет заявления Уиткоффа о том, что ключом для мирного соглашения якобы являются "пять территорий" Украины.

Зеленский отметил, что в Париже украинские представители и партнеры обсуждают безусловное прекращение огня, и до этого "мы не обсуждаем территории".

В то же время он подчеркнул, что вопрос территорий является красной линией для Киева, и добавил: "Мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории, украинские земли признавать российскими".

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По мнению главы государства, Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны".

"Считаю, что она [стратегия] очень опасна, потому что он (сознательно или несознательно, я не знаю) распространяет российские нарративы. В любом случае это не помогает", – заметил Зеленский.

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Президент добавил, что он не видит у Уиткоффа мандата обсуждать территории Украины, потому что они принадлежат украинскому народу и его будущим поколениям.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он [Виткофф] говорит. То есть мы все это слышали, но мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы, распространяют их в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", – подытожил глава государства.

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