Белый дом: У РФ стимул завершить войну, это может быть экономическое партнерство с США

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считают, что у России есть стимул завершить войну против Украины. Это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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По ее словам, во время визита Уиткоффа в Россию на прошлой неделе состоялся "продуктивный разговор". Спецпосланник Трамп считает, что Россия хочет завершить эту войну, и Трамп также верит в это, добавила спикер.

"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня. И президент Трамп и Уиткофф ясно дали это понять россиянам", – сказала Левитт.