Белый дом: У РФ стимул завершить войну, это может быть экономическое партнерство с США
Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считают, что у России есть стимул завершить войну против Украины. Это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, во время визита Уиткоффа в Россию на прошлой неделе состоялся "продуктивный разговор". Спецпосланник Трамп считает, что Россия хочет завершить эту войну, и Трамп также верит в это, добавила спикер.
"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня. И президент Трамп и Уиткофф ясно дали это понять россиянам", – сказала Левитт.
- 2 апреля 2025 года представитель Путина по инвестициям Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне. 11 апреля Reuters написало, что Уиткофф после этого предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины.
- Также 11 апреля Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться в сторону мира в Украине.
- 15 апреля он обвинил в полномасштабном вторжении в Украину прежде всего Путина, но также сказал, что его предшественник Байден и президент Зеленский якобы допустили войну.
- В тот же день Уиткофф после встречи с российским диктатором, продолжавшаяся более пяти часов, заявил, что "ключом" до завершения войны против Украины является "пять территорий".