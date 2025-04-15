Білий дім: У Росії є стимул завершити війну, це може бути економічне партнерство з США

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп та його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважають, що у Росії є стимул завершити війну проти України. Це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами, заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

За її словами, під час візиту Віткоффа до Росії минулого тижня, відбулася "продуктивна розмова". Спецпосланець Трамп вважає, що Росія хоче завершити цю війну, і Трамп також вірить у це, додала речниця.

"У Росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно домогтися припинення вогню. І президент Трамп і Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", – сказала Левітт.