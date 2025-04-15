Білий дім: У Росії є стимул завершити війну, це може бути економічне партнерство з США
Президент США Дональд Трамп та його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважають, що у Росії є стимул завершити війну проти України. Це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами, заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.
За її словами, під час візиту Віткоффа до Росії минулого тижня, відбулася "продуктивна розмова". Спецпосланець Трамп вважає, що Росія хоче завершити цю війну, і Трамп також вірить у це, додала речниця.
"У Росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно домогтися припинення вогню. І президент Трамп і Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", – сказала Левітт.
- 2 квітня 2025 року представник Путіна з питань інвестицій Дмитрієв зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні. 11 квітня Reuters написало, що Віткофф після цього пропонував Трампу визнати російськими чотири області України.
- Також 11 квітня Трамп заявив, що Росія повинна почати рухатися в бік миру в Україні.
- 15 квітня він звинуватив у повномасштабному вторгненні в Україну насамперед Путіна, але також сказав, що його попередник Байден та президент Зеленський нібито допустили війну.
- Того самого дня Віткофф після зустрічі з російським диктатором, яка тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".