Віткофф після зустрічі з Путіним заявив, що ключем до мирної угоди є "п'ять територій"

Віткофф та Путін 11 квітня (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій". Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але вона має на увазі набагато більше. Там є протоколи безпеки, багато деталей, пов'язаних з цим", – сказав спецпосланник.

Віткофф після переговорів із Путіним назвав ключем до загальної мирної угоди щодо України "п'ять територій", але не конкретизував. Росія наполягає на тому, що захоплення нею Криму і частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, має бути визнано в будь-якій угоді.



Коментуючи переговори з Путіним, спецпосланник президента США назвав їх "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні", а також створити нові можливості для бізнесу.

Віткофф стверджує, що наприкінці зустрічі Путін звернувся з проханням забезпечити "постійний мир".

Спецпосланник сказав: "Я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу загалом".

Він нібито бачить можливість змінити російсько-американські відносини та розраховує це зробити "за допомогою деяких дуже переконливих комерційних можливостей, які, на мою думку, також забезпечать справжню стабільність у регіоні".

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що росіяни не планують відмовлятися від наступальних операцій протягом літа, а все, що вони роблять під час переговорів зі США – це тягнуть час.

2 квітня представник Путіна з питань інвестицій Дмитрієв зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні. 11 квітня Reuters написало, що Віткофф після цього пропонував Трампу визнати російськими чотири області України.

Також 11 квітня Трамп заявив, що Росія повинна почати рухатися в бік миру в Україні.

15 квітня він звинуватив у повномасштабному вторгненні в Україну насамперед Путіна, але також сказав, що його попередник Байден та президент Зеленський нібито допустили війну.