Уиткофф после встречи с Путиным заявил, что ключом к соглашению являются "пять территорий"

Уиткофф и Путин 11 апреля (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, которая длилась более пяти часов, заявил, что "ключом" к завершению войны против Украины являются "пять территорий". Об этом он сказал в интервью Fox News.

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"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо больше. Там есть протоколы безопасности, много деталей, связанных с этим", – сказал спецпосланник.

Уиткофф после переговоров с Путиным назвал ключом к общему мирному соглашению касательно Украины "пять территорий", но не конкретизировал.

Россия настаивает на том, что захват ею Крыма и частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, должен быть признан в любом соглашении.



Комментируя переговоры с Путиным, спецпосланник президента США назвал их "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут покончить с войной в Украине", а также создать новые возможности для бизнеса.

Уиткофф утверждает, что в конце встречи Путин обратился с просьбой обеспечить "постоянный мир".

Спецпосланник сказал: "Я думаю, что мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом".

Он якобы видит возможность изменить российско-американские отношения и рассчитывает это сделать "с помощью некоторых очень убедительных коммерческих возможностей, которые, как мне кажется, также обеспечат настоящую стабильность в регионе".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что россияне не планируют отказываться от наступательных операций на протяжении лета, а все, что они делают во время переговоров с США – это тянут время.

2 апреля представитель Путина по инвестициям Дмитриев встретился с Уиткоффом в Вашингтоне. 11 апреля Reuters написало, что Уиткофф после этого предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины.

Также 11 апреля Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться в сторону мира в Украине.

15 апреля он обвинил в полномасштабном вторжении в Украину прежде всего Путина, но также сказал, что его предшественник Байден и президент Зеленский якобы допустили войну.