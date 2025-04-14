"Путін найперше винен у війні". Трамп пояснив, чому назвав удар РФ по Сумах "помилкою"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому назвав російський удар по Сумах "помилкою". За його словами, помилкою було дозволити розпочатися повномасштабній війні. Політик знову звинуватив Володимира Зеленського та Джо Байдена у цьому, але визнав, що диктатор Володимир Путін винен насамперед. Про це очільник Штатів розповів під час пресконференції у Білому домі.

"Помилкою було допустити війну. Якби Байден був компетентним і якби Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи він компетентний. У нас була важка сесія [розмова] з цим хлопцем раніше. Він просто продовжував просити все більше і більше. Цієї війни не можна було допустити", – стверджує Трамп.

Він зауважив, що під час його першої каденції Путін "навіть не згадував про неї [війну]", й після нібито фальсифікації виборів та перемоги Байдена повномасштабне вторгнення РФ почалося.

Трамп заявив, що не можна було допустити початку повномасштабної війни й Байден повинен був зупинити її.

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"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням. Він [Путін] ніколи [б не почав війну]. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", – розповів президент США.

На думку Трампа, все, що Байдену було потрібно зробити для запобігання війни, – це знизити ціни на нафту, а натомість той тримав їх високими.

Політик стверджує, що Байден та Зеленський могли зупинити війну, а Путін не повинен був її починати: "Усі винні".

Згодом він додав, що "мільйони людей загинули" нібито через трьох осіб: "Скажімо, Путін, номер один. Але скажімо, Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два, і Зеленський".