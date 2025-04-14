"Путін найперше винен у війні". Трамп пояснив, чому назвав удар РФ по Сумах "помилкою"
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому назвав російський удар по Сумах "помилкою". За його словами, помилкою було дозволити розпочатися повномасштабній війні. Політик знову звинуватив Володимира Зеленського та Джо Байдена у цьому, але визнав, що диктатор Володимир Путін винен насамперед. Про це очільник Штатів розповів під час пресконференції у Білому домі.
"Помилкою було допустити війну. Якби Байден був компетентним і якби Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи він компетентний. У нас була важка сесія [розмова] з цим хлопцем раніше. Він просто продовжував просити все більше і більше. Цієї війни не можна було допустити", – стверджує Трамп.
Він зауважив, що під час його першої каденції Путін "навіть не згадував про неї [війну]", й після нібито фальсифікації виборів та перемоги Байдена повномасштабне вторгнення РФ почалося.
Трамп заявив, що не можна було допустити початку повномасштабної війни й Байден повинен був зупинити її.
"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням. Він [Путін] ніколи [б не почав війну]. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", – розповів президент США.
На думку Трампа, все, що Байдену було потрібно зробити для запобігання війни, – це знизити ціни на нафту, а натомість той тримав їх високими.
Політик стверджує, що Байден та Зеленський могли зупинити війну, а Путін не повинен був її починати: "Усі винні".
Згодом він додав, що "мільйони людей загинули" нібито через трьох осіб: "Скажімо, Путін, номер один. Але скажімо, Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два, і Зеленський".
- Напередодні Трамп прокоментував ракетні удари Росії по Сумах 13 квітня, сказавши, що "вони зробили помилку".
- Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що підхід США до "миру через силу" працює в один бік – проти України.
- Після цього інтерв'ю Трамп звинуватив програму телеканалу у тому, що його ім'я використовується в "зневажливому та наклепницькому" ключі й захотів подати на неї до суду.
- Згодом Трамп звинуватив Зеленського та Байдена в тому, що нібито через них почалося повномасштабне вторгнення РФ, але не згадав Путіна.