"Мир через силу однобокий". Зеленський заявив про несправедливий підхід США до України та РФ

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Stringer)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS News висловив думку, що підхід США до "миру через силу" працює в один бік – проти України. Він згадав, що, пропонуючи піти на безумовне припинення вогню, Вашингтон заблокував Києву допомогу, водночас до Росії не було застосовано жодних санкцій.

"США припинили нам допомогу, заморозили її та обмін розвідданим, знаючи, що для нас дуже боляче буде — удари балістичні, не розуміючи, що йде навала ракет рускіх по наших цивільних. І ми, знаючи, що це зупинено, чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню", – сказав глава держави, додавши, що у підсумку Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

Водночас відносно Росії США не зробили нічого подібного, наголосив Зеленський.

"Іди на припинення вогню, інакше ось тобі дуже сильний санкційний пакет. Тобто нам заблокували допомогу, а потім запропонували [припинення вогню], а рускім просто запропонували, нічого не блокуючи. Тобто коли ми говоримо про мир через силу, то виходить, що мир через силу працює тільки в один бік – в наш бік", – продовжив президент.

Зеленський вважає такий підхід Сполучених Штатів несправедливим. Водночас він висловив сподівання, що Вашингтон все ще вдасться до "сильних кроків" для завершення російсько-української війни.