"Мир через силу однобокий". Зеленский заявил о несправедливом подходе США к Украине и РФ

Президент вспомнил, что США заблокировали Украине помощь, а затем предложили пойти на прекращение огня. Зеркальных действий в отношении РФ не было

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Stringer)

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News выразил мнение, что подход США к "миру через силу" работает в одну сторону – против Украины. Он вспомнил, что, предлагая пойти на безусловное прекращение огня, Вашингтон заблокировал Киеву помощь, в то же время к России не было применено никаких санкций.

"США прекратили нам помощь, заморозили ее и обмен разведданными, зная, что для нас очень больно будет – удары баллистические, не понимая, что идет нашествие ракет русских по нашим гражданским. И мы, зная, что это остановлено, слышим, что это условие, что оно разблокируется, если Украина пойдет на безусловное прекращение огня", – сказал глава государства, добавив, что в итоге Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

В то же время в отношении России США не сделали ничего подобного, подчеркнул Зеленский.

"Иди на прекращение огня, иначе вот тебе очень сильный санкционный пакет. То есть нам заблокировали помощь, а потом предложили [прекращение огня], а русским просто предложили, ничего не блокируя. То есть когда мы говорим о мире через силу, то получается, что мир через силу работает только в одну сторону – в нашу сторону", — продолжил президент.

Зеленский считает такой подход Соединенных Штатов несправедливым. В то же время он выразил надежду, что Вашингтон все еще предпримет "сильные шаги" для завершения российско-украинской войны.