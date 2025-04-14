Зеленский не говорил о якобы 100 000 убитых военных в интервью CBS – пресс-секретарь

По состоянию на середину февраля 2025 года Зеленский подтвердил гибель более 46 000 украинских военных. О "до 100 000" в свежем интервью не говорил

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с президентом Владимиром Зеленским, где закадровым голосом говорится о якобы до 100 000 погибших украинских военных во время полномасштабной войны. Однако Зеленский таких цифр не озвучивал, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам.

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"1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 – украинских военных", – говорится в сюжете 60 Minutes между словами президента.

Источник соответствующей информации в сюжете не указывается.

Никифоров прокомментировал украинским медиа, что Зеленский в интервью такой цифры не называл, как и некоторых других вещей, прозвучавших за кадром.

Президент сказал лишь, что "наш народ платит самую высокую цену".

"Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", – подчеркнул он.

Скриншот из выпуска 60 Minutes

В февральском интервью NBC News Зеленский говорил, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли более 46 000 украинских военных, еще более десятка тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.

31 марта Сырский заявил, что в марте потери среди украинских военных уменьшились благодаря обновленной базовой подготовке, продленной до полутора месяцев.