Зеленський не казав про нібито 100 000 вбитих військових в інтерв'ю CBS – прессекретар

Станом на середину лютого 2025-го Зеленський підтвердив загибель понад 46 000 українських військових. Про "до 100 000" у свіжому інтерв'ю не казав

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським, де закадровим голосом мовиться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни. Проте Зеленський таких цифр не озвучував, заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

"1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових", – йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами президента.

Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.

Никифоров прокоментував українським медіа, що Зеленський в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали за кадром.

Президент сказав лише, що "наш народ платить найвищу ціну".

"Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", – наголосив Зеленський.

Скриншот із випуску 60 Minutes

У лютневому інтерв'ю NBC News Зеленський казав, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.

31 березня Сирський заявив, що у березні втрати серед українських військових зменшилися завдяки оновленій базовій підготовці, яку подовжили до 1,5 місяця.