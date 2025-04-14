Зеленский зовет Трампа в Украину перед принятием решений по переговорам

Глава государства заявил, что приветствовал бы американского коллегу в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит"

Зеленский и Трамп во время встречи 28 февраля (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Владимир Зеленский пригласил американского президента Дональда Трампа в Украину, прежде чем принимать "какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров". Об этом глава государства сказал в интервью CBS News.

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"Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты", – заявил Зеленский.

Глава государства сказал, что приветствовал бы Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".

"Приезжайте, посмотрите, а потом будем действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело. Вы поймете, что сделал Путин", – отметил Зеленский.