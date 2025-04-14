Зеленский зовет Трампа в Украину перед принятием решений по переговорам
Президент Владимир Зеленский пригласил американского президента Дональда Трампа в Украину, прежде чем принимать "какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров". Об этом глава государства сказал в интервью CBS News.
"Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты", – заявил Зеленский.
Глава государства сказал, что приветствовал бы Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".
"Приезжайте, посмотрите, а потом будем действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело. Вы поймете, что сделал Путин", – отметил Зеленский.
- Во время спора в Овальном кабинете Зеленский тоже предлагал Трампу и Вэнсу посетить Украину и увидеть все своими глазами. Тогда Вэнс говорил, что видел войну, потому что смотрел в сторис.
- Зеленский неоднократно заявлял, что на Трампа и представителей администрации США оказывает влияние российская пропаганда. В частности, в феврале Трамп озвучивал российскую дезинформацию о его якобы низком рейтинге в 4%.
- В марте американцы, в том числе Трамп и Виткофф, повторяли путинскую ложь о якобы окружении украинских войск в Курской области.