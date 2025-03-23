"Это факт". У Трампа продолжают разгонять пропаганду об окружении ВСУ в Курской области
Спецпосланник президента США Стив Виткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону утверждает, что украинские войска в Курской области оказались в окружении, и это "факт".
По его словам, украинские войска оказались "в ловушке", а обстановка на фронте остается критической.
Спецпосланник Трампа подчеркнул, что эта проблема нуждается в немедленном решении, отметив, что, по заявлениям российского диктатора Владимира Путина, "военная операция" против украинских сил в Курской области почти завершена.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил после онлайн-встречи лидеров, что данные разведок Украины и партнеров совпадают – стороны проговорили, что Силы обороны присутствуют на территории Курской области и что заявления об "окружении" украинских войск являются ложью Путина. США не участвовали в этом мероприятии. Впоследствии Белому дому передали разведданные, тоже опровергшие якобы окружение ВСУ в Курской области.
- Украинский лидер заявил, что россияне хотят окружить находящиеся в Курской области украинские силы, но сделать это на территории Украины.
- 17 марта министр обороны Умеров сообщил, что ВСУ продолжат активные оборонные операции на территории России и отрицает окружение украинских подразделений в Курской области.
- Российские пропагандисты и военкоры начали говорить о якобы окружении украинской группировки войск, находящейся в Курской области. Эту российскую ложь повторял и Трамп.