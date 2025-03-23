"Це факт". У Трампа продовжують розганяти пропаганду про оточення ЗСУ у Курській області
Спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону стверджує, що українські війська в Курській області опинилися в оточенні, і це "факт".
За його словами, українські війська опинилися "у пастці", а ситуація на фронті залишається критичною.
Спецпосланець Трампа наголосив, що ця проблема потребує негайного вирішення, зазначивши, що, за заявами російського диктатора Володимира Путіна, "військова операція" проти українських сил у Курській області майже завершена.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив після онлайн-зустрічі лідерів, що дані розвідок України й партнерів збігаються – сторони проговорили, що Сили оборони присутні на території Курської області й що заяви про "оточення" українських військ є брехнею Путіна. США не брали участі у цьому заході. Згодом Білому дому передали розвіддані, що теж спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.
- Український лідер заявив, що росіяни хочуть оточити українські сили, які перебувають у Курській області, але зробити це на території України.
- 17 березня міністр оборони Умєров повідомив, що ЗСУ продовжать активні оборонні операції на території Росії та заперечив оточення українських підрозділів у Курській області.
- Російські пропагандисти та військкори почали говорити про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторював і Трамп.