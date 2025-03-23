"Це факт". У Трампа продовжують розганяти пропаганду про оточення ЗСУ у Курській області

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону стверджує, що українські війська в Курській області опинилися в оточенні, і це "факт".

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За його словами, українські війська опинилися "у пастці", а ситуація на фронті залишається критичною.

Спецпосланець Трампа наголосив, що ця проблема потребує негайного вирішення, зазначивши, що, за заявами російського диктатора Володимира Путіна, "військова операція" проти українських сил у Курській області майже завершена.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив після онлайн-зустрічі лідерів, що дані розвідок України й партнерів збігаються – сторони проговорили, що Сили оборони присутні на території Курської області й що заяви про "оточення" українських військ є брехнею Путіна. США не брали участі у цьому заході. Згодом Білому дому передали розвіддані, що теж спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.