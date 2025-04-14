Зеленський кличе Трампа до України перед ухваленням рішень щодо переговорів
Президент Володимир Зеленський запросив американського президента Дональда Трампа до України, перш ніж приймати "будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів". Про це глава держави сказав в інтерв'ю CBS News.
"Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перш ніж приймати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або вбиті", – заявив Зеленський.
Глава держави сказав, що вітав би Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".
"Приїжджайте, подивіться, а потім будемо діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін", – зазначив Зеленський.
- Під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленський теж пропонував Трампу і Венсу відвідати Україну і побачити все на власні очі. Тоді Венс казав, що бачив війну, адже дивився сториз.
- Зеленський неодноразово заявляв, що на Трампа та представників адміністрації США впливає російська пропаганда. Зокрема, в лютому Трамп озвучував російську дезінформацію про його нібито низький рейтинг у 4%.
- У березні американці, зокрема Трамп і Віткофф, повторювали путінську брехню про нібито оточення українських військ у Курській області.