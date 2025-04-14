Зеленський кличе Трампа до України перед ухваленням рішень щодо переговорів

Глава держави заявив, що вітав би американського колегу в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається"

Зеленський і Трамп під час зустрічі 28 лютого (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Володимир Зеленський запросив американського президента Дональда Трампа до України, перш ніж приймати "будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів". Про це глава держави сказав в інтерв'ю CBS News.

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"Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перш ніж приймати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або вбиті", – заявив Зеленський.

Глава держави сказав, що вітав би Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".

"Приїжджайте, подивіться, а потім будемо діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін", – зазначив Зеленський.