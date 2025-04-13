У Трампа заявили, що ціни на нафту будуть нижчими, ніж за Байдена

Кріс Райт (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ціни на енергоносії за цієї адміністрації США будуть нижчими, аніж за попередньої. Слова чиновника на брифінгу у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді передає агенція Bloomberg.

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"Під керівництвом президента Трампа в наступні чотири роки ми майже напевно побачимо нижчі середні ціни на енергоносії, ніж за останні чотири роки правління попередньої адміністрації", – заявив Райт.

Водночас він відмовився назвати конкретні цінові орієнтири.

За часів Джо Байдена Штати часто конфліктували з Саудівською Аравією щодо енергетичної політики після того, як відчули, що їхні прохання збільшити видобуток нафти і знизити ціни для боротьби з інфляцією були проігноровані. За даними Bloomberg, у 2017-2021 роках нафта в середньому коштувала близько $83 за барель.

"Я не можу коментувати, де сьогодні є ціни на нафту і куди вони рухаються, але якщо ви знизите бар'єри для інвестицій, знизите бар'єри для будівництва інфраструктури, ви зможете знизити вартість постачання енергоресурсів", – заявив міністр.

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Ціни на нафту нещодавно впали після того, як Саудівська Аравія та інші нафтовидобувні країни пообіцяли збільшити видобуток, а Трамп сколихнув ринки широкими митами. Сира нафта подешевшала до менш ніж $65 за барель, що є найнижчим рівнем з часів пандемії коронавірусу і значно нижче рівня, на якому Саудівська Аравія балансує свій бюджет. За даними інвесткомпанії Goldman Sachs, це може поставити під загрозу здатність королівства продовжувати фінансування своїх масштабних планів економічної трансформації.

Попри це, Штати та Саудівська Аравія мають згоду між собою щодо енергетичних ринків, заявив Райт.

"Президент Трамп – і я думаю, що Королівство [теж] – хочуть бачити збільшення попиту на енергоносії в усьому світі, й ми хочемо бачити збільшення пропозиції", – заявив посадовець.

Чиновник перебуває в Ер-Ріяді у межах турне кількома країнами Близького Сходу, що містило зустріч з профільним міністром Саудівської Аравії принцом Абдул-Азізом ібн Салманом.