Китай закликав Трампа зняти взаємні мита

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Китай назвав часткове скасування мит США "невеликим кроком" та закликав президента Дональда Трампа "повністю скасувати" взаємні тарифи. Таку заяву зробило Міністерство торгівлі Китайської народної республіки, передає американський телеканал CNBC.

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"Ми закликаємо США прислухатися до раціональних голосів міжнародної спільноти та внутрішніх сил, зробити великий крок у виправленні своїх помилок, повністю скасувати неправомірну дію "взаємних тарифів" і повернутися на правильний шлях розв'язання розбіжностей шляхом рівноправного діалогу, заснованого на взаємній повазі", – заявила китайська сторона.

Міністерство також заявило, що КНР "оцінює відповідний вплив" звільнення від мит на деякі технологічні продукти, про які було оголошено пізно ввечері в п'ятницю.

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Білий дім не відповів на запит CNBC про коментар.

Напередодні головний торговельний представник США Джеймісон Грір заявив, що "просто зараз" немає жодних планів стосовно розмови Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна.

"Це питання дійсно на рівні лідерів", – зауважив чиновник.