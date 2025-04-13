Китай призвал Трампа снять взаимные пошлины

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Китай назвал частичную отмену пошлин США "небольшим шагом" и призвал президента Дональда Трампа "полностью отменить" взаимные тарифы. Такое заявление сделало Министерство торговли Китайской народной республики, сообщает американский телеканал CNBC.

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"Мы призываем США прислушаться к рациональным голосам международного сообщества и внутренних сил, сделать большой шаг в исправлении своих ошибок, полностью отменить неправомерное действие "взаимных тарифов" и вернуться на правильный путь разрешения разногласий путем равноправного диалога, основанного на взаимном уважении", – заявила китайская сторона.

Министерство также заявило, что КНР "оценивает соответствующее влияние" освобождения от пошлин на некоторые технологические продукты, о которых было объявлено поздно вечером в пятницу.

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Белый дом не ответил на запрос CNBC о комментарии.

Накануне главный торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что "прямо сейчас" нет никаких планов насчет разговора Трампа и главы Китая Си Цзиньпина.

"Этот вопрос действительно на уровне лидеров", – отметил чиновник.