Китай призвал Трампа снять взаимные пошлины
Китай назвал частичную отмену пошлин США "небольшим шагом" и призвал президента Дональда Трампа "полностью отменить" взаимные тарифы. Такое заявление сделало Министерство торговли Китайской народной республики, сообщает американский телеканал CNBC.
"Мы призываем США прислушаться к рациональным голосам международного сообщества и внутренних сил, сделать большой шаг в исправлении своих ошибок, полностью отменить неправомерное действие "взаимных тарифов" и вернуться на правильный путь разрешения разногласий путем равноправного диалога, основанного на взаимном уважении", – заявила китайская сторона.
Министерство также заявило, что КНР "оценивает соответствующее влияние" освобождения от пошлин на некоторые технологические продукты, о которых было объявлено поздно вечером в пятницу.
Белый дом не ответил на запрос CNBC о комментарии.
Накануне главный торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что "прямо сейчас" нет никаких планов насчет разговора Трампа и главы Китая Си Цзиньпина.
"Этот вопрос действительно на уровне лидеров", – отметил чиновник.
- 10 апреля 2025 года правительство США объявило о повышении "зеркальных" пошлин на экспортируемые в США китайские товары до 145%. В ответ с 12 апреля Китай повысит свои пошлины на американские товары с 84% до 125%.
- 12 апреля администрация Трампа сняла часть высоких пошлин на смартфоны, компьютеры и другую электронику, которую в основном импортируют из Китая.