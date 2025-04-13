Трамп освободил смартфоны, компьютеры и ряд другой техники от взаимных пошлин

В списке 20 товарных категорий, среди которых широкий код 8471, охватывающий все компьютеры, ноутбуки, дисковые накопители и т.п.

Фото: ЕРА/RUNGROJ YONGRIT

Администрация президента США Дональда Трампа сняла часть высоких пошлин на смартфоны, компьютеры и другую электронику, которую в основном импортируют из Китая. Об этом сообщают CNN, Bloomberg и Reuters.

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В списке 20 товарных категорий, среди которых широкий код 8471, охватывает все компьютеры, ноутбуки, дисковые накопители и оборудование для автоматической обработки данных. Также в список входят полупроводниковые устройства, оборудование, микросхемы памяти и плоские дисплеи. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, жестких дисках, процессорах и картах памяти, Настройка их производства в стране, как сообщает CNN, заняла бы много лет.

В сообщении не объясняется причина такого шага, но это явилось долгожданным облегчением для крупных технологических компаний, таких как Apple, Dell Technologies и других импортеров, отмечает агентство.

Решение Трампа также освобождает эту электронику от его 10% "базовых" тарифов на товары из большинства стран, кроме Китая. Это помогает снизить затраты на импорт полупроводников из Тайваня и iPhone от Apple, произведенных в Индии.

Отвечая на вопросы журналистов 12 апреля во время перелета на борту самолета Air Force One по причине льгот и планов с полупроводниками, Трамп заявил: "Я дам вам ответ в понедельник. Мы будем очень конкретны в понедельник".