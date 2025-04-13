У Трампа заявили, что цены на нефть будут ниже, чем при Байдене

Крис Райт (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что цены на энергоносители при этой администрации США будут ниже, чем при предыдущей. Слова чиновника на брифинге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде передает агентство Bloomberg.

"Под руководством президента Трампа в следующие четыре года мы почти наверняка увидим более низкие средние цены на энергоносители, чем за последние четыре года правления предыдущей администрации". – заявил Райт.

В то же время, он отказался назвать конкретные ценовые ориентиры.

Во времена Джо Байдена Штаты часто конфликтовали с Саудовской Аравией по поводу энергетической политики после того, как почувствовали, что их просьбы увеличить добычу нефти и снизить цены для борьбы с инфляцией были проигнорированы. По данным Bloomberg, в 2017-2021 годах нефть в среднем стоила около $83 за баррель.

"Я не могу комментировать, где сегодня находятся цены на нефть и куда они двигаются, но если вы снизите барьеры для инвестиций, снизите барьеры для строительства инфраструктуры, вы сможете снизить стоимость поставок энергоресурсов", – заявил министр.

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Цены на нефть недавно упали после того, как Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны пообещали увеличить добычу, а Трамп всколыхнул рынки широкими пошлинами. Сырая нефть подешевела до менее $65 за баррель, что является самым низким уровнем со времен пандемии коронавируса и значительно ниже уровня, на котором Саудовская Аравия балансирует свой бюджет. По данным инвесткомпании Goldman Sachs, это может подвергнуть угрозе способность королевства продолжать финансирование своих масштабных планов экономической трансформации.

Несмотря на это, Штаты и Саудовская Аравия имеют согласие между собой по поводу энергетических рынков, заявил Райт.

"Президент Трамп – и я думаю, что Королевство [тоже] – хотят видеть увеличение спроса на энергоносители во всем мире и мы хотим видеть увеличение предложения", – заявил чиновник.

Он находится в Эр-Рияде в рамках турне по нескольким странам Ближнего Востока, что включало встречу с профильным министром Саудовской Аравии принцем Абдул-Азизом ибн Салманом.