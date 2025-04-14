Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку повномасштабної війни Росії

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого українського колегу Володимира Зеленського та попередника Джо Байдена у тому, що нібито через них почалося повномасштабне вторгнення Росії. Такий допис голова держави зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди й впродовж чотирьох років свого [попереднього] терміну не мав проблем із запобіганням цьому. Президент Путін і всі інші поважали вашого Президента! Я НЕ МАЮ НІЧОГО СПІЛЬНОГО ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ, АЛЕ Я СТАРАННО ПРАЦЮЮ, ЩОБ ЗУПИНИТИ СМЕРТЬ І РУЙНУВАННЯ", – написав Трамп.

Він вчергове повторив свою тезу про нібито сфальсифікованість американських виборів 2020 року, й додав, що якби цього не було, то "цієї жахливої війни ніколи б не сталося".

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Політик стверджує, що "президент Зеленський і негідник Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися".

"Існувало так багато способів запобігти її [повномасштабної війни] початку. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити це ЗУПИНИТИСЯ, І ШВИДКО. ТАК СУМНО!" – підсумував Трамп.