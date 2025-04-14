Зеленський про Венса: Здається, що він виправдовує Путіна та не розуміє, що відбувається

Президент заявив, що віцепрезидент США ніколи не був в Україні, тому не розуміє, що справді відбувається у російсько-українській війні

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повторює російські наративи, насправді не розуміючи, що відбувається в Україні. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News.

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За словами глави держави, під час зустрічей представників України та США Києву часто доводиться виправдовуватися за речі, які він не робив.

"Це зміна тональності, це зміна реальності, у яку я не хочу грати. Мені здається, що віцепрезидент виправдовує якимось чином дії Путіна. І я б спробував сказати, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни – агресор, ми – жертва. Це всі розуміють", – висловився Зеленський.

Він наголосив, що Венс ніколи не був в Україні, тому не розуміє, що справді відбувається у російсько-українській війні.

"Я знаходжусь в Україні та розумію, що відбулося. А він зовсім не розуміє. Він говорить фразами, якими до цього з телевізора говорили рускіє", – підсумував український президент.