Зеленський про Венса: Здається, що він виправдовує Путіна та не розуміє, що відбувається
Президент Володимир Зеленський вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повторює російські наративи, насправді не розуміючи, що відбувається в Україні. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News.
За словами глави держави, під час зустрічей представників України та США Києву часто доводиться виправдовуватися за речі, які він не робив.
"Це зміна тональності, це зміна реальності, у яку я не хочу грати. Мені здається, що віцепрезидент виправдовує якимось чином дії Путіна. І я б спробував сказати, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни – агресор, ми – жертва. Це всі розуміють", – висловився Зеленський.
Він наголосив, що Венс ніколи не був в Україні, тому не розуміє, що справді відбувається у російсько-українській війні.
"Я знаходжусь в Україні та розумію, що відбулося. А він зовсім не розуміє. Він говорить фразами, якими до цього з телевізора говорили рускіє", – підсумував український президент.
- Наприкінці лютого, коли між Зеленським, Трампом і Венсом сталася суперечка в Овальному кабінеті, віцепрезидент сказав, що "був в Україні", але по сториз у соцмережах.
- У березні Зеленський розповів, що запросив віцепрезидента Венса до України, але він не відповів.