Зеленский о Вэнсе: Кажется, что он оправдывает Путина и не понимает, что происходит

Президент заявил, что вице-президент США никогда не был в Украине, поэтому не понимает, что действительно происходит в российско-украинской войне

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс повторяет российские нарративы, на самом деле не понимая, что происходит в Украине. Об этом он заявил в интервью CBS News.

По словам главы государства, во время встреч представителей Украины и США Киеву часто приходится оправдываться за вещи, которые он не делал.

"Это изменение тональности, это изменение реальности, в которую я не хочу играть. Мне кажется, что вице-президент оправдывает каким-то образом действия Путина. И я бы попытался сказать, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне – агрессор, мы – жертва. Это все понимают", – высказался Зеленский.

Он подчеркнул, что Вэнс никогда не был в Украине, поэтому не понимает, что действительно происходит в российско-украинской войне.

"Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло. А он совсем не понимает. Он говорит фразами, которыми до этого с телевизора говорили русские", – подытожил украинский президент.