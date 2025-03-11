"Это политика, а не случай". Брат Вэнса рассказал, как российские военные казнили своих же

Нейт Вэнс заявил, что, находясь в Украине и служа в ее войске, он получил "уникальный взгляд" на происходящее в Украине

Нейт Вэнс (Фото: Le Figaro)

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт рассказал в эфире CNN, как собственными глазами видел, что российские военные расстреливают своих сослуживцев, которые не хотели воевать.

"Я был свидетелем того, как они расстреливают своих же отступающих военных. Это случалось достаточное количество раз, чтобы считать это политикой, а не частным случаем. Эти люди по своей политике пожирают своих же", – сказал Нейт Вэнс.

Нейт заявил, что, находясь в Украине и служа в ее войске, он получил "уникальный взгляд" на происходящее в Украине, и этот взгляд отличается от большинства американцев.

"Я думаю, что если вы пытаетесь иметь дело с россиянами через американскую призму, это обернется против вас. Они не обязательно думают, как мы. <...> Они не будут колебаться, чтобы сожрать американского президента или вице-президента. Они не наши союзники и не будут ими по меньшей мере в течение поколения", – высказался он.

Нейт Вэнс воевал в составе батальона Волки да Винчи. В интервью Le Figaro он рассказал, что три года провел в Украине, два с половиной из которых участвовал в кровопролитных битвах полномасштабного вторжения.

Уже находясь в Штатах, Нейт разозлился и был разочарован, когда услышал, как его кузен нападал на президента Владимира Зеленского во время спора в Белом доме. Он считает это "совершенно недобросовестной засадой".