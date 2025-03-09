Кузен Джей Ди Вэнса воевал за Украину и разочарован своим родственником

Бывший военный считает, что Трамп и его родственник не смогут "задобрить" Путина

Джей Ди Вэнс (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт воевал на стороне Украины с 2022 по 2025 годы. Об этом родственник политика рассказал в интервью газете Le Figaro.

Уже находясь в Штатах, Нейт разозлился и был разочарован, когда услышал, как его кузен нападал на президента Владимира Зеленского во время спора в Белом доме.

"Джей Ди – хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я говорил себе, что это потому, что ему нужно было угодить определенному электорату, что это была политическая игра. Но то, что они [с Трампом] сделали с Зеленским – это была совершенно недобросовестная засада", – рассказал мужчина.

Нейт отметил, что Джей Ди никогда не пытался узнать больше об Украине. Он добавил, что во время пребывания в Украине пытался связаться с кузеном через его сенаторский офис, но сообщения остались без ответа.

47-летний Нейт Вэнс приехал в Украину в 2022 году и сначала был волонтером: "Я хотел как-то помочь, с логистикой или медицинской поддержкой. Я видел, что история пишется у меня на глазах, и мне хотелось стать ее частью".

Он воевал в роте "Гонор" батальона "Волки да Винчи" и участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Более 20 лет назад, в возрасте 18-22 лет, Нейт служил морским пехотинцем США.

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Мужчина оставил войско за несколько дней до прихода своего кузена на должность: "Оставаться стало сложно. Я не мог рисковать попасть в плен".

Теперь Нейт ищет издателя, чтобы опубликовать свои военные мемуары. Также он надеется, что "будет продолжать защищать Украину другим способом".

Мужчина всю жизнь был республиканцем, однако теперь сталкивается с непониманием со стороны людей, с которыми всегда соглашался – даже в его собственной семье. Так, мать Нейта в Facebook разделяет ярость Джей Ди по поводу Зеленского, даже называя его "претенциозным маленьким дерьмом".

Двоюродный брат вице-президента США в отчаянии от последних событий в войне и поворота в американской политике.

"Дональд Трамп и мой двоюродный брат явно думают, что могут задобрить Владимира Путина. Они ошибаются. Россияне не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы – полезные идиоты Владимира Путина", – считает Нейт.

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1 марта 2025 против Вэнса вышли проукраинские митингующие, когда тот прибыл на отдых в один из американских горнолыжных курортов.

8 марта Вэнс обвинил проукраинских протестующих в том, что они якобы испугали его трехлетнюю дочь.