Венс обвинил проукраинских митингующих в якобы запугивании и преследовании его дочери

Джей Ди Вэнс с дочерью (Фото: ЕРА/JACK GRUBER)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил проукраинских протестующих в том, что они якобы испугали его трехлетнюю дочь. Соответствующее сообщение он опубликовал в X, где миллиардер Илон Маск поддержал его.

"Сегодня, когда я гулял со своей трехлетней дочерью, группа протестующих с лозунгами "Слава Украине" начала следовать за нами и кричать, из-за чего мой ребенок становился все более тревожным и испуганным", – написал Вэнс.

Он отметил, что решил поговорить с протестующими и убедить их "оставить в покое". По словам вице-президента, разговор был "преимущественно уважительным", и "почти все" с ним согласились.

"Но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, вы ничтожный человек", – добавил Венс.

Маск оставил комментарий эмоджи под сообщением, выражающим согласие:

Скриншот сообщения Венса в Х

1 марта 2025 против Вэнса вышли проукраинские митингующие, когда тот прибыл на отдых в один из американских горнолыжных курортов.

Кроме того, движение Tesla Takedown провело несколько протестов в разных городах США против Илона Маска, пытаясь нанести ему финансовый ущерб.