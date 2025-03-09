Венс звинуватив проукраїнських мітингарів у нібито залякуванні та переслідуванні його доньки
Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив проукраїнських протестувальників у тому, що вони нібито налякали його трирічну доньку. Відповідний допис він опублікував у X, де мільярдер Ілон Маск підтримав його.
"Сьогодні, коли я гуляв зі своєю трирічною дочкою, група протестувальників із гаслами "Слава Україні" почала слідувати за нами та кричати, через що моя дитина ставала все більш тривожною та наляканою", – написав Венс.
Він зазначив, що вирішив поговорити з протестувальниками та переконати їх "дати спокій". За словами віцепрезидента, розмова була "переважно шанобливою", і "майже всі" з ним погодилися.
"Але якщо ви переслідуєте трирічну дитину в межах політичного протесту, ви — нікчемна людина", – додав Венс.
Маск залишив коментар емоджі під дописом, який висловлює згоду:
- 1 березня 2025 року проти Венса вийшли проукраїнські мітингарі, коли той прибув на відпочинок до одного з американських гірськолижних курортів.
- Крім того, рух Tesla Takedown провів кілька протестів у різних містах США проти Ілона Маска, намагаючись завдати йому фінансових збитків.