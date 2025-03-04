Трамп пригрозив студентам арештами та депортаціями за протести

Протести проти Ілона Маска і Дональда Трампа навпроти Білого дому (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Президент США Дональд Трамп оголосив у власній соцмережі Truth Social, що припинить федеральне фінансування для навчальних закладів, де відбуваються "незаконні" протести. Крім того, він попередив, що організатори таких акцій будуть піддані депортації або арешту, передає The Cradle.

Трамп заявив, що будь-яке федеральне фінансування буде негайно зупинене для коледжів, шкіл та університетів, де не будуть вжиті необхідні заходи для запобігання "насильницьким чи незаконним протестам".

"Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прибули. Американських студентів назавжди виключать або, залежно від злочину, заарештують", – йдеться у дописі.

1 березня у штаті Вермонт відбулася акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса та на підтримку України. Протестувальники висловлювали своє обурення політикою Венса, який тим часом приїхав на лижний курорт, щоб відпочити.

Крім того, рух Tesla Takedown провів кілька протестів у різних містах США проти мільярдера Ілона Маска, намагаючись завдати йому фінансових збитків.

Скриншот з допису Трампа у Truth Social

Напередодні Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи ніяких деталей.

Згодом стало відомо, що о 21:00 за східноєвропейським часом (о 04:00 5 березня за Києвом) американський президент виступить з першою доповіддю перед Конгресом.