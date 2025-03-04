Axios: Деякі демократи планують зірвати виступ Трампа у Конгресі

У партії існують широкі розбіжності щодо того, яка форма протесту буде найбільш прийнятною та ефективною

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Законодавці-демократи обговорюють низку варіантів протесту проти виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок, 4 березня, зокрема шляхом прямого зриву. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на шістьох членів Палати представників від Демократичної партії.

Серед демократів, як у Конгресі, так і за його межами, існують широкі розбіжності щодо того, яка форма протесту буде найбільш прийнятною та ефективною.

Деякі конгресмени сказали колегам, що можуть покинути зал, коли Трамп скаже конкретні фрази, які вони вважають неприйнятними, повідомили Axios законодавці. За словами демократа з Палати представників, критика дітей-трансгендерів розглядалася як межа, що могла б спонукати членів до виходу.

Також планується залучити реквізит, зокрема яйця або порожні коробки від яєць, щоб підкреслити, як інфляція підвищує ціни.

Розглядаються кишенькові конституції, аби продемонструвати, що Трамп порушує Конституцію, закриваючи державні установи. Численні джерела повідомили, що обговорювалися також удари руками, червоні картки та різні інші речі.

Деякі групи демократів планують провести більш традиційні протести, використовуючи колірну координацію у своєму гардеробі. Зокрема, планується, що співголова Українського кокусу Марсі Каптур (штат Огайо) роздаватиме краватки та шарфи з кольорами прапора України на знак підтримки президента Володимира Зеленського.

Інші планують сидіти з кам’яними обличчями та відмовлятися аплодувати протягом усієї промови, ще одна перевірена часом тактика для членів опозиційної партії, щоб мовчки протестувати проти президента.

Лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс написав у листі до демократів, що він та інші лідери планують відвідати промову, аби "пояснити нації, що є сильна опозиційна партія, яка готова, бажає та здатна служити стримуванням і противагою".

"Незалежно від того, чи носимо ми рожеве, чи чорне, чи жовто-блакитне, ми всі виражаємо наше невдоволення цією адміністрацією", – сказав журналістам конгресмен Піт Агілар.

Напередодні Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи ніяких деталей.

Згодом стало відомо, що о 21:00 за східноєвропейським часом (о 04:00 5 березня за Києвом) американський президент виступить з першою доповіддю перед Конгресом.