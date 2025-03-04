Axios: Некоторые демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе

В партии существуют широкие разногласия относительно того, какая форма протеста будет наиболее приемлемой и эффективной

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Законодатели-демократы обсуждают ряд вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник, 4 марта, в том числе путем прямого срыва. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на шестерых членов Палаты представителей от Демократической партии.

Среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, существуют широкие разногласия по поводу того, какая форма протеста будет наиболее приемлемой и эффективной.

Некоторые конгрессмены сказали коллегам, что могут покинуть зал, когда Трамп скажет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми, сообщили законодатели Axios. По словам демократа из Палаты представителей, критика детей-трансгендеров рассматривалась как предел, который мог бы побудить членов к выходу.

Также планируется привлечь реквизит, в частности яйца или пустые коробки от яиц, чтобы подчеркнуть, как инфляция повышает цены.

Рассматриваются карманные конституции, чтобы продемонстрировать, что Трамп нарушает Конституцию, закрывая государственные учреждения. Многочисленные источники сообщили, что обсуждались также удары руками, красные карточки и другие вещи.

Некоторые группы демократов планируют провести более традиционные протесты, используя цветовую координацию в своем гардеробе. В частности, планируется, что сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур (штат Огайо) будет раздавать галстуки и шарфы с цветами флага Украины в знак поддержки президента Владимира Зеленского.

Другие планируют сидеть с каменными лицами и отказываться аплодировать во время всей речи, еще одна проверенная временем тактика для членов оппозиционной партии, чтобы молча протестовать против президента.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в письме демократам, что он и другие лидеры планируют посетить речь, чтобы "объяснить нации, что есть сильная оппозиционная партия, которая готова, желает и способна служить сдерживанием и противовесом".

"Независимо от того, носим ли мы розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем наше недовольство этой администрацией", — сказал журналистам конгрессмен Пит Агилар.

Накануне Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ночь 4 марта будет "большой", не приводя никаких деталей.

Впоследствии стало известно, что в 21:00 по восточноевропейскому времени (в 04:00 5 марта по Киеву) американский президент выступит с первым докладом перед Конгрессом.