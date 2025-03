Проти Венса вийшли мітингарі на гірськолижному курорті, де той хотів відпочити – відео, фото

Фото: соцмережі

Проти віцепрезидента США Джей Ді Венса вийшли проукраїнські мітингарі, коли той прибув на відпочинок до одного з американських гірськолижних курортів. Про це повідомляє The Boston Globe.

Подія сталася на курорті Шугарбуш у штаті Вермонт.

За даними медіа, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси, мітингарі вигукували, співали пісень і тримали плакати проти Венса та чинної влади. Демонстрація, організована перед автозаправними станціями та магазином лижного одягу, сповільнила рух, оскільки водії, які, як виявилося, здебільшого підтримували акцію, сигналили на знак схвалення. Також протестувальники підготували автомобільну колону.

"У мене просто була справді емоційна, сильна, інтуїтивна реакція на те, що вчора здалося мені майже політичним трюком або засідкою. Бачити, як наш президент і віцепрезидент розмовляли з [Зеленським] у такий спосіб, було надзвичайно тривожно і боляче. Я не думаю, що наш президент розуміє історію, і я вважаю, що це дуже сумно", – розповіла одна з мітингарів.

У мережі ширяться фото та відео з протесту.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG — Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025

Hundreds of protesters gathered in Waitsfield on Saturday morning to protest Vice President JD Vance, who is visiting Vermont with his family for a ski trip this weekend. pic.twitter.com/gICcSJBU2a — Vermont Public (@vermontpublic) March 1, 2025

Водночас прихильники Трампа влаштували контрпротест. Скільки їх було — не уточнюється. Збори виглядали в основному мирними, але час від часу відбувалися сутички між прихильниками та противниками адміністрації Трампа, зазначає медіа.

Спочатку Венс планував зупинитися у готелі Pitcher Inn у селищі Воррен, але пізніше змінив свої плани. Біля готелю зібралися близько 30 осіб, пов'язаних з Вермонтською коаліцією за визволення Палестини, пів дюжини з яких розмахували палестинськими прапорами. Через дорогу, перед магазином, зібралася невелика кількість прихильників Трампа, деякі з них розмахували американськими прапорами.